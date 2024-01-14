Илья Самсонов выйдет в старте «Торонто» на матч с «Детройтом»

26-летний российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов выйдет впервые в стартовом составе на матч НХЛ с «Детройт Ред Уингз» после того, как 31 декабря 2023 года был выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

В последний раз Самсонов выходил на лёд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» 29 декабря, когда «Торонто» уступил в овертайме со счётом 5:6. Ранее Илья принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

Встреча «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» состоится в ночь на понедельник, 15 января. Начало – в 3:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2