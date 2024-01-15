Панин объяснил, почему «Салават» вывел номер Родиона Амирова из обращения

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о причинах того, почему в клубе решили вывести из обращения номер экс-хоккеиста уфимцев Родиона Амирова, ушедшего из жизни в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга.

«Даже сейчас непросто об этом говорить. Родион родился в Ишимбае и в каком-то возрасте оказался в «Салавате». Парень очень талантливый. Это был очень добрый, открытый, улыбчивый человек. У него была очень хорошая перспектива. То, что произошло с ним после того, как у него диагностировали неизлечимую болезнь… Он примером своей силы духа, своей борьбы с этой болезнью… Ему же сразу говорили, что оставалось совсем немножко, а он на протяжении двух лет боролся с этим.

Родион — пример того, как человек, зная, что его не будет, всё равно продолжал бороться. И почему хотя бы этим примером не показать другим, что он заслуживает, чтобы его майка была под сводами дворца? Те люди, которые оценивают человека по кубкам и прочим достижениям… Это не всегда работает, не всегда может быть так. Кто-то примером борьбы с болезнью может показать больше, чем человек с большим количеством регалий», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате» сегодня, в понедельник, 15 января, в 10:00 мск.

