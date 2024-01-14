Игра «Торонто» — «Детройт» начнётся с опозданием. Гости не успевают на матч из-за непогоды

Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз», которая пройдёт ближайшей ночью, начнётся на полчаса позже, не в 3:00 мск, а в 3:30 мск. Об этом сообщает журналист The Athletic Крис Джонстон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает источник, в планы «Детройта» вмешалась непогода, их рейс был отложен из-за сильного снегопада.

Напомним, ранее стало известно, что ворота «Торонто» в этой игре будет защищать российский вратарь Илья Самсонов, прошедший через процедуру драфта отказов. В последний раз он выходил на лёд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» 29 декабря, когда «Торонто» уступил в овертайме со счётом 5:6.

«Торонто» с 50 очками в 40 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Детройт» (47) – на 10-й строчке.