«Хорошего мало, но надо пройти через это». Мальцев — о кризисе «Спартака»

25-летний российский нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев, восстанавливающийся после перелома руки, высказался о тяжёлом периоде красно-белых после поражения в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:6).

«Сложный период пока идёт. Со СКА было бы очень интересно сыграть, тем более первый раз в «Мегаспорте» перед домашними трибунами. Первый раз был на этой арене, очень понравилось. Болельщиков много, поддерживали классно. Хочется сыграть, но пока на паузе из-за травмы. Хорошего мало, но надо через пройти через это. Сейчас только январь, самые главные матчи впереди», — гласит публикация Мальцева в телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев провёл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности шесть очков.