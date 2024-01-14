В матче КХЛ шайба попала в голову ребёнка. Игроки немедленно обратились к скорой помощи

Необычный инцидент произошёл в Череповце в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала санкт-петербургский СКА (3:2). В одном из игровых эпизодов шайба улетела за заградительное стекло и попала в голову ребёнку, сидевшему на трибунах.

Хоккеисты обеих команд не стали безучастны в этом эпизоде, сразу начав сигнализировать об этом дежурившей на игре бригаде скорой медицинской помощи. Врачи немедленно оказались у необходимого места и сразу увели пострадавшего болельщика, на голове которого было заметно рассечение.

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Напомним, встреча между «Северсталью» и СКА завершилась сенсационной победой череповецкого клуба со счётом 3:2, которая стала для подопечных Андрея Козырева пятой кряду.