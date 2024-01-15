Результаты игрового дня НХЛ 15 января

Сегодня, 15 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Рейнджерс» удалось взять реванш у «Вашингтона» за вчерашнее поражение. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил второй матч кряду.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов впервые сыграл за «Мэйпл Лифс» после возвращения из АХЛ. Россиянин пропустил победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода при равном счёте.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 59 очками после 42 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 61 очком после 43 матчей.