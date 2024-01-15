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Результаты игрового дня НХЛ 15 января

Результаты игрового дня НХЛ 15 января
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Сегодня, 15 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Рейнджерс» удалось взять реванш у «Вашингтона» за вчерашнее поражение. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил второй матч кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Панарин (Трочек, Труба) – 00:50     2:0 Лафреньер (Шнайдер) – 19:10     2:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 31:03    

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов впервые сыграл за «Мэйпл Лифс» после возвращения из АХЛ. Россиянин пропустил победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода при равном счёте.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32     1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39     2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18     2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46     2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20     2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 59 очками после 42 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 61 очком после 43 матчей.

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