Дементьев оценил ситуацию Самсонова в «Торонто» и высказал несколько пожеланий россиянину

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил ситуацию вратаря Ильи Самсонова в «Торонто». Россиянин впервые после вызова из АХЛ принял участие в матче с «Детройтом» (2:4).

«Для того чтобы правильно определить ситуацию с Ильёй Самсоновым в «Торонто Мэйпл Лифс», необходимо находиться внутри организации. Понимать, что именно происходит и какие планы у руководства клуба. Были действия, предпринятые ранее, а именно отправка вратаря в АХЛ. Тем не менее он тренировался отдельно, готовился. И вот снова вышел играть. Возможно, что есть варианты, исходя из которых, «Торонто» хочет повысить ценность игрока на рынке. Но команда проиграла «Детройту», и здесь очень сложно сделать прогнозы на ближайшее будущее. Что пожелаю Илье Самсонову, так это сил, терпения и удачи», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.