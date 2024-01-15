Браташ — о матче с «Барысом»: покушали, вышли на игру, и нам удалось выиграть

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ подвёл итоги выездной встречи с казахстанским «Барысом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Позавчера у нас был очень эмоциональный матч в Екатеринбурге. Там, конечно, выплеснули и силы, и эмоции. Поэтому весь вопрос стоял в подготовке к этой игре. Времени не так много было. Важно было правильно подготовиться, от этого зависел сегодняшний результат. Мы приехали, покушали, поспали. Потом опять покушали, вышли на игру, и нам удалось выиграть. Значит, всё правильно подготовились. Дорого стоят победы, любые очки сейчас на финише регулярного чемпионата важны.

Пытались ли сохранить результат в конце встречи или играли на «сухарь» Подъяпольскому? На результат мы пытались играть с начала игры. Тем более когда действительно счёт 3:0 перед третьим периодом. Конечно, все мысли о том, чтобы сохранить это преимущество и добыть эти важные очки. Что касается сыграть «на ноль» вратарю, такие мысли приходят, но они приходят в самом конце матча. Когда ты уже понимаешь, что победа уже добыта, и тогда приходят такие мысли, чтобы вратарю «на ноль» сыграть», — приводит слова Браташа пресс-служба «Барыса» на официальном сайте клуба.

«Лада», набрав 63 очка в 53 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (40) – замыкает таблицу, находясь на 12-м месте.