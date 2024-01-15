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Воронков отметился голом за «Коламбус» в игре с «Ванкувером» и прервал неудачную серию

Воронков отметился голом за «Коламбус» в игре с «Ванкувером» и прервал неудачную серию
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, гости ведут в счёте – 3:2.

На старте второго периода гол 23-летнего российского нападающего «мундиров» Дмитрия Воронкова помог его команде сравнять счёт второй раз в игре, реализовав большинство с передач Адама Боквиста и Джонни Годро.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой шайбе Воронков прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Дмитрий проводит свой 38-й матч в нынешнем сезоне, в которых он отметился 21-м (8+13) результативным действием при показателе полезности «+3».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Задоров, Петтерссон) – 05:28     1:1 Чинахов (Годро) – 05:55     1:2 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 14:54     2:2 Воронков (Боквист, Годро) – 23:28 (pp)     2:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 27:35 (pp)    
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