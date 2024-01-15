Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Воронков отметился голом за «Коламбус» в игре с «Ванкувером» и прервал неудачную серию

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, гости ведут в счёте – 3:2.

На старте второго периода гол 23-летнего российского нападающего «мундиров» Дмитрия Воронкова помог его команде сравнять счёт второй раз в игре, реализовав большинство с передач Адама Боквиста и Джонни Годро.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой шайбе Воронков прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Дмитрий проводит свой 38-й матч в нынешнем сезоне, в которых он отметился 21-м (8+13) результативным действием при показателе полезности «+3».