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Райнхарт сравнялся с рекордом Буре по длительности голевой серии в составе «Флориды»

Райнхарт сравнялся с рекордом Буре по длительности голевой серии в составе «Флориды»
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28-летний канадский нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт продолжил свою впечатляющую серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:4, идёт третий период). Он забрасывает уже в семи матчах кряду с начала 2024 календарного года.

Как отмечает пресс-служба лиги, Райнхарт имеет самую длительную голевую серию в сезоне-2023/2024. Он также сравнялся с Павлом Буре (семь игр в сезоне-2000/2001) по длительности рекордной голевой серии в составе «Пантерз».

Отметим, что рекорд НХЛ по этому показателю был установлен 104 года назад Ньюси Лалондом (восемь матчей).
В нынешнем сезоне для Райнхарта это уже 32-я заброшенная шайба при 23 результативных передачах (55 очков) в 43 матчах, его коэффициент полезности составляет «+15».

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