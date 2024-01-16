Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал разгром «Айлендерс» в сегодняшнем матче НХЛ
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0), который прошёл этой ночью.
«Я думаю, мы провели очень хороший, солидный матч. Я считаю, что мы навели порядок во многих аспектах, в которых испытывали наибольшие проблемы в последних четырёх матчах, и сегодня наши игроки проделали отличную работу, сыграв так, как было необходимо», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.
«Миннесота» прервала серию из четырёх поражений, набрала 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре подопечные Хайнса 19 января сыграют на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Цуккарелло (Фэйбер, Болди) – 02:11 (pp) 2:0 Дьюар – 22:18 3:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 33:36 (pp) 4:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Богосян) – 56:09 (sh) 5:0 Фолиньо (Годро, Бродин) – 59:03
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