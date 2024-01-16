Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал разгром «Айлендерс» в сегодняшнем матче НХЛ

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0), который прошёл этой ночью.

«Я думаю, мы провели очень хороший, солидный матч. Я считаю, что мы навели порядок во многих аспектах, в которых испытывали наибольшие проблемы в последних четырёх матчах, и сегодня наши игроки проделали отличную работу, сыграв так, как было необходимо», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» прервала серию из четырёх поражений, набрала 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре подопечные Хайнса 19 января сыграют на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг».