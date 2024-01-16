Арсений Грицюк установил личный рекорд результативной серии в КХЛ

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Нападающий СКА Арсений Грицюк в проигранном матче с «Северсталью» (2:3) отметился дублем.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Грицюк установил личный рекорд в КХЛ – он набирает очки в семи матчах подряд. За время этой серии у Грицюка накопилось 10 (6+4) результативных баллов. В предыдущем сезоне в составе «Авангарда» Арсений выдал серию из шести встреч с набранными очками. В ней он записал на свой счёт 9 (4+5) баллов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 22-летний Грицюк провёл 33 игры, в которых записал на свой счёт 24 (16+8) очка.

Подопечные Романа Ротенберга после 51 сыгранной встречи набрали 68 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече СКА сыграет дома с «Амуром» 17 января.