Кожевников: Ничушкин молодец, что решился приостановить карьеру — он выберется

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил ситуацию российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который присоединился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.

«Ничушкин — молодец! Решил приостановить и правильно сделал. Многие скрывают свои проблемы. Для многих это пример. Валерий выберется из этой ситуации. Он челябинский парень с характером, а там все бойцы. Самое главное, что он сам решился. Да, он проводит самый результативный сезон в карьере, но, наверное, тяжело», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.