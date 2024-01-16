«Есть недопонимание с Билялетдиновым». Агент — о будущем защитника «Ак Барса» Евсеева

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника системы «Ак Барса» Никиты Евсеева, рассказал о слушании КХЛ по иску о спортивной дискриминации игрока.

«Сегодня заседание продолжалось два часа, пока решение не приятно, будет второй этап, до принятия решения ещё очень далеко, потому что вопрос сложный. Число второго этапа пока не определено. Первый этап прошёл в рабочем режиме.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что у нас ни в коем случае нет никаких вопросов к руководству клуба, просто есть недопонимание с главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым, а он является частью клуба. Несмотря на то что он считает, что я упал с дерева, я считаю его вне льда очень достойным и хорошим человеком, который воспитал прекрасного хоккеиста и внука (защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова. – Прим. «Чемпионата»).

Билялетдинов является по мнению многих доброжелательным человеком. Но Зинэтула Хайдарович в тренировочном процессе совершенно другой человек, мы это все прекрасно понимаем. Считаю всю эту историю рабочим моментом, который должен помочь нашему хоккею, чтобы он не стоял на месте», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее Шуми Бабаев подал заявления в КХЛ с требованием разорвать контракты Дамира Жафярова и Евсеева с «Ак Барсом» из-за спортивной дискриминации игроков. Впоследствии Жафяров перешёл в омский «Авангард».