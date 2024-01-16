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В матче «Торпедо» — «Металлург» было установлено несколько рекордов КХЛ

В матче «Торпедо» — «Металлург» было установлено несколько рекордов КХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». После второго периода счёт 6:3. Команды забросили девять шайб на двоих за второй период и установили ряд рекордов скорострельности.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов – 23:05 (4x5)     0:2 Карпов – 23:48 (4x5)     1:2 Летунов (Alexei Kruchinin) – 24:13 (5x4)     2:2 Конюшков (Артамонов, Гончарук) – 27:44 (5x4)     3:2 Ларионов (Воронин, Линч) – 28:39 (5x5)     4:2 Линч (Воронин) – 30:28 (5x5)     5:2 Белевич (Виноградов) – 31:12 (5x5)     6:2 Белевич (Виноградов, Боуи) – 32:50     6:3 Ерёменко (Карпов, Акользин) – 35:51 (5x5)     7:3 Ян (Фирстов) – 40:33 (5x5)     7:4 Михайлис (Петунин, Ерёменко) – 58:25 (5x5)    

Впервые в истории КХЛ команды забили девять голов за один период. Суммарно команды забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, что стало новым рекордом лиги. Предыдущий рекорд 15 минут и 41 секунда принадлежал матчу «Салават Юлаев» — «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
31 августа 2017, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
11 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Уэллман (Хомицкий, Лапенков) – 03:12 (5x5)     1:1 Макаров (Лисин, Куляш) – 06:27 (5x5)     2:1 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 08:44 (5x4)     3:1 Фёдоров (Зубов) – 16:16 (5x5)     4:1 Кокарев (Зубов) – 19:29 (5x5)     5:1 Логинов (Арзамасцев) – 23:48 (5x3)     6:1 Ларсен (Скривенс) – 24:17 (5x4)     7:1 Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен) – 26:00 (5x5)     8:1 Бодров (Куляш, Лисин) – 27:57 (5x5)     9:1 Лисин (Бодров, Макаров) – 31:19 (5x5)     10:1 Коротков (Лазарев) – 31:37 (5x5)     10:2 Щегольков (Хомицкий, Щитов) – 34:09 (5x5)     10:3 Падакин – 35:10 (5x5)     11:3 Лисин (Макаров, Куляш) – 50:51 (5x5)    

«Торпедо» забросило шесть шайб за 8 минут и 37 секунд и установило новый клубный рекорд. В истории КХЛ лишь одной команде удавалось забить шесть голов быстрее. «Салават Юлаев» в матче с «Сочи» 31 августа 2017 года забросил шесть шайб за 7 минут и 49 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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«Торпедо» и «Металлург» забросили девять шайб на двоих за второй период
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