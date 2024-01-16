ХК «Сочи» обыграл «Ак Барс» и прервал 15-матчевую серию поражений

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Ак Барсом». Победу в матче одержали сочинцы со счётом 3:1.
На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Дмитрий Уткин. Форвард сочинцев оформил дубль спустя чуть менее четырёх минут. Ассистировал ему Данил Авершин. «Ак Барсу» удалось размочить счёт лишь в концовке второго периода, когда гол в большинстве забил Александр Радулов, которому ассистировал Митчелл Миллер. Ворота команд защищали голкиперы Никита Богданов и Тимур Билялов. В концовке матча гол в пустые ворота забил Николай Чебыкин.
Отметим, что в матче был эпизод, в котором хоккеисту «Сочи» Александру Перевалову угодили коньком по лицу.
«Сочи» удалось прервать 15-матчевую серию поражений.
- 16 января 2024
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