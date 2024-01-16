Билялетдинов — о поражении от «Сочи»: ребята трудятся, но чего-то не хватает немножко

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал неожиданное поражение в матче с «Сочи» (1:3) и отметил слабую реализацию голевых моментов хоккеистами казанской команды. «Ак Барс» уже на протяжении четырёх матчей не может забить в ворота соперников больше одного гола.

«К сожалению, в первом периоде сразу пропустили контратаки. Конечно, было сложновато пробивать оборону. Хотя ребята старались сделать всё, чтобы забить. К сожалению, опять одна шайба – никак не можем реализовать моменты, которые создаём. Поэтому результат не очень хороший, так скажем. Будем работать. В принципе ребята трудятся, но чего-то не хватает немножко», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» потерпел второе поражение в последних трёх матчах. В следующей встрече казанцы примут на своей площадке тольяттинскую «Ладу». Матч пройдёт в Казани 18 января.