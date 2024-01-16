Главный тренер «Сочи» оценил завершение 15-матчевой серии поражений

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил долгожданную победу в матче с «Ак Барсом» (3:1). Эта победа позволила сочинцам прервать 15-матчевую серию поражений. Однако даже эта победа не позволила сочинцам покинуть последнее место в общей таблице КХЛ.

«Хочу поздравить с долгожданной победой нас всех, болельщиков. Затяжная серия поражений была, мы много разговаривали, общались. Это должно было когда-то произойти, но уже в Магнитогорске была видна хорошая игра – что-то мы не забили, но моменты были. В игре с «Ак Барсом» у нас тоже было много моментов. Ещё раз команду и болельщиков с победой, парни сражались, отдали всё и играли так, чтобы мы победили», — цитирует Кокорева пресс-служба КХЛ.

В предыдущий раз «Сочи» одерживали победу 26 ноября в выездном матче с «Амуром» (5:2). В следующем матче сочинский клуб встретится с «Трактором». Матч пройдёт в Челябинске 20 января.