Дарси Кемпер повторил достижение Ильи Самсонова в «Вашингтоне»

Сегодня, 17 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер впервые в этом сезоне НХЛ отыграл «на ноль». 33-летний канадец отразил все 24 броска и был признан первой звездой матча. Сегодня канадский вратарь в общей сложности проводил 80-й матч за «столичную» команду, и ему удалось оформить шестой шат-аут за это время.

Кемпер стал шестым голкипером в истории «Вашингтона», кому удалось оформить как минимум шесть шат-аутов в первых 80 матчах за американский клуб. Таким образом, Дарси повторил достижение Рика Табараччи, Ильи Самсонова и Витека Ванечека. По восемь «сухарей» за аналогичный отрезок успели сделать Джим Кэри и Брэйден Холтби.