Плющев: в «Ак Барсе» ребятам, любящим свободу, система Билялетдинова идеально не подходит

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о ситуации в «Ак Барсе» после поражения от «Сочи» (1:3) накануне.

«Это сюрприз, но не сказал бы, что сенсация. У Казани мастеровитый и ветеранский состав, но не уверен, что этим ребятам, которые любят игровую свободу, а порой и анархию, идеально подходит система Зинэтулы Билялетдинова. В прессе пишут, что на плей-офф команда соберётся и покажет свой прошлогодний хоккей, но я в этом не уверен», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

«Ак Барс» потерпел второе поражение в последних трёх матчах. После 51 матча текущего сезона КХЛ «Ак Барс» занимает лишь седьмую строчку в таблице Восточной конференции лиги. В следующей встрече казанцы примут на своей площадке тольяттинскую «Ладу».

Ранее известный в прошлом нападающий Никита Филатов прокомментировал неожиданное поражение «Ак Барса» от «Сочи».