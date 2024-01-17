Форвард «Спартака» рассказал о победном голе «Витязю», который сравнили с шайбой Овечкина

Нападающий московского «Спартака» Александр Пашин рассказал о победной шайбе «Витязю» (2:1) в матче накануне. Этот гол сравнили с легендарной шайбой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Аризоны Койотс» 18 лет назад.

«Когда ещё играли в меньшинстве, шайба отскочила ко мне, убежал к чужим воротам и бросил. Остался на добивании, доработал момент до конца. Мой гол некоторые сравнивают с легендарной шайбой Александра Овечкина в ворота „Койотс“ в 2006 году, которой исполнилось 18 лет? Видимо, звёзды сошлись, поэтому так получилось. Но, если честно, мне ещё очень далеко до того, чтобы забить, как Овечкин», — цитирует Пашина «РИА Новости Спорт».

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В нынешнем сзеоне Пашин провёл 45 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.

Напомним, «Спартак» прервал свою шестиматчевую серию поражений и взял реванш у «Витязя» за поражение 30 декабря со счётом 4:5 в овертайме, с которого и началась эта череда проигрышей.