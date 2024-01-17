Защитник «Спартака» рассказал о работе с личным спортивным психологом

Защитник «Спартака» Семён Ручкин рассказал о важности работы со спортивным психологом.

«Лично у меня есть свой спортивный психолог, поэтому, я думаю, это личное дело каждого. Кто хочет, тот занимается. Но если такой сотрудник появится в командах, я думаю, все будут только «за», — сказал Ручкин в интервью Legalbet.

27-летний хоккеист в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 43 встречи, в которых записал на свой счёт четыре результативные передачи с четырьмя минутами штрафа.

«Спартак» накануне победил «Витязь» (2:1), прервал свою шестиматчевую серию поражений и взял реванш у подмосковной команды за поражение 30 декабря со счётом 4:5 в овертайме, с которого и началась эта череда проигрышей.