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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв пропустит матч с ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв пропустит матч с ЦСКА
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Сегодня, 17 января, в Омске состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает пресс-служба «ястребов», игру пропустит один из лидеров клуба Владимир Ткачёв из-за повреждения. Также во встрече не сыграют Роман Абросимов и Иван Игумнов. Сообщается, что Ткачёв отправится с командой на ближайшие выездные матчи.

В нынешнем сезоне на счету Ткачёва 45 сыгранных матчей, в которых форвард забросил 16 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 60 очков. Отметим, что в последней игре с «Амуром» (3:1) омский клуб победил без первой тройки нападения.

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