Бывший вратарь СКА рассказал о недостатке в технике современных голкиперов

Бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас объяснил, почему для современных голкиперов важны габариты. Специалист сравнил игру нынешних вратарей с голкиперами времён СССР и заявил о кардинальных различиях в технике.

«Вратари той эпохи должны были очень хорошо кататься. Мы много играли на коньках. А сейчас вратари много играют на щитках. И габариты голкипера стали очень важны. Когда вратарь садится на щитки, он закрывает весь низ, а верх – плечами. Я уже не говорю о том, что сами щитки и вратарская амуниция поменялись. Поэтому, чем крупнее габариты голкипера, тем лучше. Они почти всё время на коленях.

В моём понимании это недостаток. Посмотрите, сколько голов забивается с углов. Часто шайбы залетают в ворота от спины, головы, руки вратаря. Если бы он стоял в старой стойке, таких голов бы не было. Но всё меняется, требования к вратарям – тоже. Мы больше играли на коньках, чем современные вратари», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Рост Черкаса — 175 см, тогда как современные вратари нередко имеют рост более 190 см. К примеру, рост российских вратарей НХЛ не менее 185 см. Например, рост вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина составляет 185 см. Рост голкипера «Флориды» Сергея Бобровского — 188 см. Рост голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского — 193 см.