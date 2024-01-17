Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс главный тренер клубов КХЛ Анатолий Емелин покинул тренерский штаб «Сокола»

Экс главный тренер клубов КХЛ Анатолий Емелин покинул тренерский штаб «Сокола»
Аудио-версия:
Комментарии

По соглашению сторон расторгнуты контракты с главным тренером «Сокола» Александром Нестеровым и тренером Анатолием Емелиным, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Галанов.

Анатолий Емелин (1964 г.р.) — мастер спорта международного класса, воспитанник уфимской школы хоккея. Тренировал такие клубы, как «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Адмирал» (Владивосток).

59-летний тренер вошёл в тренерский штаб «Сокола» перед стартом нынешнего сезона ВХЛ. Красноярский клуб после 43 матчей текущего сезона ВХЛ занимает 20-е место в таблице лиги. Последним местом работы Емелина в КХЛ была «Югра», которую специалист возглавил в сезоне-2017/2018.

Материалы по теме
Источник: обладатель Кубка Гагарина покинул красноярский «Сокол» после уличения в краже
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android