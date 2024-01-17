Экс главный тренер клубов КХЛ Анатолий Емелин покинул тренерский штаб «Сокола»

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По соглашению сторон расторгнуты контракты с главным тренером «Сокола» Александром Нестеровым и тренером Анатолием Емелиным, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Галанов.

Анатолий Емелин (1964 г.р.) — мастер спорта международного класса, воспитанник уфимской школы хоккея. Тренировал такие клубы, как «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Адмирал» (Владивосток).

59-летний тренер вошёл в тренерский штаб «Сокола» перед стартом нынешнего сезона ВХЛ. Красноярский клуб после 43 матчей текущего сезона ВХЛ занимает 20-е место в таблице лиги. Последним местом работы Емелина в КХЛ была «Югра», которую специалист возглавил в сезоне-2017/2018.