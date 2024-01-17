Экс-игрок системы «Коламбуса» назвал самую безумную часть работы с Тортореллой

Нападающий «Витязя» Дерек Барак рассказал об особенностях тренировочного процесса главного тренера Джона Тортореллы. Форвард провёл тренировочный лагерь в составе «Коламбуса» под руководством специалиста, и заявил, что опытный тренер предлагает тяжёлые нагрузки и смотрит на то, как хоккеист справится с ними морально.

«Для меня самым безумным с Тортореллой было то, как он управляет тренировочным процессом. Он истощает ментально — смотрит, сломаешься ли ты под таким количеством нагрузок и задач. Это объединяет команду, и мне его методы определённо помогли стать лучше», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате» завтра, 18 января в 09:00 мск.