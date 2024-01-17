«Есть такая фраза Лобановского…» Фёдоров заявил, что не ожидал увидеть такой ЦСКА в сезоне

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил третье поражение подряд в матче с «Авангардом» (1:4) и заявил, что не ожидал увидеть такую слабую игру хоккеистов армейской команды в текущем сезоне КХЛ.

«В концовке не хватило не чуть-чуть, тут много факторов. Во-первых, наши хоккеисты плохо распоряжаются шайбой, выпрямляются, а шайба должна ходить, когда 11 человек в зоне. Во-вторых, качество угроз. Если есть линия от ворот до вратаря, то шайбу нужно доводить. Третье – это помеха вратарю. У нас были игроки у ворот, но слева или справа, по горячим следам трудно сказать, был ли хоккеист прямо перед воротами. Но первые два аспекта исключают третий, потому что мы не довели шайбу до вратаря. А если доводили, то это был не суперострый бросок. Большинство молчит, как я уже сказал, и молчит крепко.

Мы играем волнами, не 60 минут, и об этом я тоже уже много говорил. Но есть такая фраза Лобановского, и мои помощники высказали её команде: «Если игрок не мотивирован, то ни один тренер не заставит этого игрока быть на пике своей формы и играть на победу». Я не знаю, такая ли ситуация в нашем коллективе, но тот хоккей, в который мы играем, я не ожидал увидеть в этом сезоне, потому что наш девиз: «Ответственность быть чемпионом». И это что-то значит. Мы, конечно, можем проигрывать матчи, но как мы это делаем – для меня большая проблема», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.