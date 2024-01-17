«Свет в конце туннеля». Форвард «Амура» Бродхёрст — о снятии очков с «Сибири»

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст высказался о лишении «Сибири» четырёх очков за технические поражения. Новосибирский клуб был оштрафован КХЛ за нарушение регламента по числу легионеров в заявке на матч лиги. После снятия четырёх очков новосибирцы выпали из зоны плей-офф и теперь «Амур» отделяет от «Сибири» лишь одно очко.

Снятие очков с «Сибири» придаст мотивации? Будем надеяться на это. Конечно, мы недовольны сегодняшней игрой, и каждый игрок в раздевалке знает, что сегодня мы не выложились. Но штраф против «Сибири» стал для нас светом в конце туннеля. Мы стали чуть ближе к зоне плей-офф. Следующие игры будут очень важными», – сказал Бродхёрст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.