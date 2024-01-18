«Челябинские болельщики — невероятные». Родевальд оценил дебют за «Трактор»

Нападающий «Трактора» Джек Родевальд поделился эмоциями от дебюта за челябинский клуб в матче с «Северсталью» (0:1 Б). Канадский нападающий был обменян в конце декабря из «Куньлуня». Канадец отметил великолепную поддержку болельщиков на трибунах в Челябинске.

«Я был очень рад перейти в такую команду, как «Трактор», которая способна заявить о себе в плей-офф. Процесс адаптации всегда занимает какое-то время, но в этом матче я чувствовал себя неплохо. Наше звено тоже проделало хорошую работу, Никита Сошников и Антон Бурдасов – это топовые хоккеисты КХЛ, и играть вместе с ними одно удовольствие.

Челябинские болельщики – невероятные, очень громкие, что мне очень понравилось. В «Куньлунь Ред Стар» я не привык к такому большому вниманию. Поддержка болельщиков придавала мне импульс», — цитирует Родевальда пресс-служба челябинского клуба.

В матче с «Северсталью» Родевальд провёл на площадке 13 минут и 26 секунд, нанеся два броска по воротам и выиграв 11 вбрасываний из 18. За «Куньлунь» в КХЛ Родевальд сыграл 95 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «-28». В текущем сезоне на счету канадского форварда 16 (6+10) очков в 45 матчах.