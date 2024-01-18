Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы увеличить конкуренцию в КХЛ

Канарейкин рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы увеличить конкуренцию в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Фёдор Канарейкин рассказал, какие меры нужно предпринять и от чего отказаться, чтобы увеличить конкуренцию в КХЛ. Специалист отметил важность правильного использования финансов, слишком большую разницу в бюджетах некоторых клубов и ослабление команд за счёт перехода лидеров в топ-клубы лиги по ходу сезона.

«Во-первых, у лидеров нашего хоккея большая скамейка, и контракты хоккеистов ещё и умещаются под потолком зарплат. Во-вторых, все эти переходы по ходу сезона, когда насыщают ведущие клубы за счёт игроков, которые выстреливают у аутсайдеров. Команда только набирает ход и теряет ведущих хоккеистов. Всё это сказывается на результате. Надо урегулировать этот момент, чтобы не было «тёмных» аренд.

В-третьих, надо работать хорошо, когда находятся деньги. «Амур» же пригласил качественных хоккеистов, теперь им надо доказывать. Ещё нужно, чтобы руководство, когда ставит задачи на сезон чуть ли не выиграть Кубок Гагарина, не оставляло эти слова в воздухе, а доказывало делом», — цитирует Канарейкина Legalbet.

На протяжении последних нескольких сезонов состав участников плей-офф КХЛ лишь немного меняется. Стабильными аутсайдерами лиги остаются «Сочи» и китайский «Куньлунь». В финал Западной конференции в плей-офф пять раз подряд выходили СКА и ЦСКА.

Материалы по теме
Два главных дерби КХЛ уже в первом раунде Кубка Гагарина? Расклады перед плей-офф
Два главных дерби КХЛ уже в первом раунде Кубка Гагарина? Расклады перед плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android