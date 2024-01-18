Канарейкин рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы увеличить конкуренцию в КХЛ

Российский тренер Фёдор Канарейкин рассказал, какие меры нужно предпринять и от чего отказаться, чтобы увеличить конкуренцию в КХЛ. Специалист отметил важность правильного использования финансов, слишком большую разницу в бюджетах некоторых клубов и ослабление команд за счёт перехода лидеров в топ-клубы лиги по ходу сезона.

«Во-первых, у лидеров нашего хоккея большая скамейка, и контракты хоккеистов ещё и умещаются под потолком зарплат. Во-вторых, все эти переходы по ходу сезона, когда насыщают ведущие клубы за счёт игроков, которые выстреливают у аутсайдеров. Команда только набирает ход и теряет ведущих хоккеистов. Всё это сказывается на результате. Надо урегулировать этот момент, чтобы не было «тёмных» аренд.

В-третьих, надо работать хорошо, когда находятся деньги. «Амур» же пригласил качественных хоккеистов, теперь им надо доказывать. Ещё нужно, чтобы руководство, когда ставит задачи на сезон чуть ли не выиграть Кубок Гагарина, не оставляло эти слова в воздухе, а доказывало делом», — цитирует Канарейкина Legalbet.

На протяжении последних нескольких сезонов состав участников плей-офф КХЛ лишь немного меняется. Стабильными аутсайдерами лиги остаются «Сочи» и китайский «Куньлунь». В финал Западной конференции в плей-офф пять раз подряд выходили СКА и ЦСКА.