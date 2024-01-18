Мостовой рассказал, согласится ли он выступать в хоккейной Медиалиге, если её создадут

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что готов выступить в хоккейной Медиалиге, в случае её создания, и заявил, что для него будет приоритетным выступать в качестве играющего тренера.

«Готов, конечно. Там же не все будут профессионалы. Хотел ли бы я просто поиграть или выступить в качестве играющего тренера? Последний вариант вообще будет замечательным (смеётся).

Кого бы взял в команду? Не знаю, в зависимости от регламента. Моя топ-пятёрка? Фетисов, Касатонов, Ларионов, Фёдоров и Мостовой!» — цитирует Мостового Legalbet.

Напомним, Мостовой принял участие в недавнем Матче звёзд КХЛ — 2024. Бывший футболист был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова. Во второй игровой день Мостовой даже принял участие в звёздном матче в качестве игрока. В 2005 году Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста.