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Каменский — о ситуации в «Сибири»: это не скандал, а ошибка клуба, здесь всё по закону

Каменский — о ситуации в «Сибири»: это не скандал, а ошибка клуба, здесь всё по закону
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о ситуации с нарушением «Сибири» лимита на легионеров КХЛ. Новосибирский клуб получил четыре технических поражения и потерял четыре очка из-за того, что в этих матчах участвовали четыре легионера, что является нарушением регламента КХЛ.

«Это не скандал, а ошибка клуба, который выставил четырёх иностранцев. Во время заявки нужно было внимательно всё рассмотреть. Когда подписывается контракт, тоже проверяют игрока. Есть регламент, по которому наказывается та или другая команда. Очков, которые сняли, естественно, может не хватить [для попадания в плей-офф], но здесь всё по закону, поэтому на будущее надо смотреть всем внимательнее и выполнять регламент», — цитирует Каменского «ВсёПроСпорт».

Из-за снятия четырёх очков «Сибирь» покинула зону плей-офф и занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб имеет равное количество очков с находящимся на восьмой строчке нижнекамским «Нефтехимиком».

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