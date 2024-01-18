Александр Овечкин вышел на утреннюю тренировку в преддверии матча с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на утреннюю тренировку в преддверии матча с «Сент-Луис Блюз», сообщает журналист Том Гуллитти на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что капитан «столичных» работал в бригаде большинства, что может означать вероятное появление 38-летнего форварда в игре с «блюзменами», которая состоится в ночь на 19 января и начнётся в 3:00 мск.

Напомним, ранее Овечкин пропустил три матча «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи при коэффициенте полезности «+56».