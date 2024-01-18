Козлов: «Салават» с «Сибирью» несколько раз выключался? Мы начинали лишнее придумывать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о гостевой победе над «Сибирью» (4:2) в Новосибирске.

«Волевая победа. 40 минут хорошо контролировали игру, играли в наш хоккей. 20 минут мы столкнулись с трудностями, позволили сопернику вернуться в игру. Но если учитывать, что это четвёртый матч через день на выезде, то ребята молодцы, проявили характер, силу воли и взяли очень важные для нас два очка.

«Салават» несколько раз выключался? Это больше не выключение, а мы начинали лишнее придумывать. Отсюда получались перехваты, обрывы. Когда «Сибирь» перехватывала и входила в зону, эмоциональный фон переходил на сторону соперника, так как зрители сразу начинали их поддерживать. Хорошо они исполнили большинство «три на пять», потом хорошо забили. Но это игра. Непросто играть постоянно максимально сконцентрированным. Но мы должны это делать. Это наша работа. С перелётами, с разными часовыми поясами — тяжело держать концентрацию. У нас нет другого выбора, как находить эмоции и правильно играть все эти матчи.

Пропустили в большинстве от Бека, как и в прошлом матче? «Три на пять» тяжело его было остановить, он сразу поехал атаковать. А «четыре на пять» – ребята молодцы, хорошо против него сыграли. У Бека большинство — сильная сторона, у него хороший бросок. Им и пользуется.

Нет Ливо? Мы зависим от каждого игрока. Каждый игрок выполняет свою роль и функцию. Без Ливо мы играем по-другому. Но в его отсутствие на первую роль выходят другие ребята, становятся лидерами, также делают матч. Первая тройка сегодня хорошо выиграла. Все ребята молодцы сегодня. Пока неизвестны сроки возвращения Ливо.

Когда вернётся Лещенко образца старта сезона? Ему нужно продолжать трудиться и чётче выполнять игровое задание. За счёт дисциплины и выполнения игрового задания нам удаётся выигрывать матчи. Слава хороший игрок, с хорошим броском. Мы думаем, как его лучше использовать, каких партнёров найти.

Как мы хотим играть в большинстве? Каждый соперник играет по-разному в меньшинстве. В «Барысе» все четыре обороняющихся игрока активно играли. «Сибирь» перекрывает опасные направления в середине, не пускает на пятак, много блокирует. Из-за этого просим ребят сконцентрироваться на определённых вещах, в зависимости от того, как играет соперник. Моменты сегодня были, но мы играли против хорошей команды, которая тоже умеет обороняться», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.