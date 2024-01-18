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В СКА назвали планируемую дату первого матча армейцев на новой арене

В СКА назвали планируемую дату первого матча армейцев на новой арене
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что клуб планирует сыграть на новой арене 11 февраля 2024 года с ХК «Сочи».

«Ведётся работа, чтобы провести первый матч на „СКА Арене“ 11 февраля», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». Напомним, на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги в декабре 2023 года.

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