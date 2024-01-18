СКА официально подтвердил проведение матча на новой арене 11 февраля

Пресс-служба хоккейного клуба СКА сообщает, что в феврале состоится переезд основной команды армейцев на «СКА Арену». Первым матчем армейцев в новом дворце станет встреча с «Сочи» 11 февраля.

Болельщикам, которые уже купили билеты на домашние матчи армейцев в феврале в Ледовом дворце, клуб вернёт потраченные средства. Ранее приобретённые билеты не будут действительны.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». Напомним, в декабре 2023 года на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.