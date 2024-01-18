Нападающий ЦСКА: в работе Фёдоров может использовать что-то от Виктора Тихонова

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о работе с главным тренером армейцев Сергеем Фёдоровым.

«Сергей Фёдоров — больше отечественный тренер, или североамериканский? У него есть и наше, и из НХЛ, и даже из СССР. Например, в работе может использовать что-то ещё от Виктора Тихонова. Вообще, в моём детстве Фёдоров был одним из любимых игроков. Сергей Викторович был если не кумиром, то хоккеистом, на которого я хотел быть похожим. Он жёсткий тренер? Нет, я бы так не сказал. Он лучше поговорит с человеком, всё спокойно объяснит. Но это не значит, что он мягкий, скорее — справедливый», — приводит слова Каменева официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне на счету Каменева 40 матчей, в которых форвард забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач с нулевым показателем полезности и 18 минутами штрафа.

ЦСКА с 56 очками после 51 встречи занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Сергея Фёдорова сыграют в Астане с местным «Барысом» 19 января.