Леонтьев – о выдающейся игре Долганова в игре с «Динамо»: давно не видел такого показателя

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после победы над московским «Динамо» (2:1) оценил игру вратаря нижнекамского клуба Филиппа Долганова, который в матче отразил 49 бросков из 50.

«Соперник здорово начал, у них было четыре дня перерыва, и было видно, что они посвежее. В первом периоде нам пришлось тяжеловато, во втором здорово начали – забили гол, потом забили в большинстве – и в третьем выстояли и додержали до победного финала. Филипп Долганов сегодня здорово отыграл: 50 бросков в створ – давно не видел такого показателя. И вся команда отработала на результат. Молодцы», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче «Динамо» сыграет в Москве с одноклубниками из Минска 20 января. «Нефтехимик» дома примет «Адмирал» 21 января.