Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев – о выдающейся игре Долганова в игре с «Динамо»: давно не видел такого показателя

Леонтьев – о выдающейся игре Долганова в игре с «Динамо»: давно не видел такого показателя
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после победы над московским «Динамо» (2:1) оценил игру вратаря нижнекамского клуба Филиппа Долганова, который в матче отразил 49 бросков из 50.

«Соперник здорово начал, у них было четыре дня перерыва, и было видно, что они посвежее. В первом периоде нам пришлось тяжеловато, во втором здорово начали – забили гол, потом забили в большинстве – и в третьем выстояли и додержали до победного финала. Филипп Долганов сегодня здорово отыграл: 50 бросков в створ – давно не видел такого показателя. И вся команда отработала на результат. Молодцы», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче «Динамо» сыграет в Москве с одноклубниками из Минска 20 января. «Нефтехимик» дома примет «Адмирал» 21 января.

Материалы по теме
«Можно было решить вопрос по-другому». Тренер «Нефтехимика» — о вердикте КХЛ по «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android