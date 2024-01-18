«Возможно, клуб специально сделал». Двукратный обладатель Кубка Гагарина о штрафе «Сибири»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о ситуации с нарушением «Сибири» лимита на легионеров КХЛ. Новосибирский клуб получил четыре технических поражения и потерял четыре очка из-за того, что в этих матчах участвовали четыре легионера. Это является нарушением регламента КХЛ.

«Конечно, эта ситуация – нонсенс. Думаю, руководство клуба не могло не знать об этом. Возможно, оно специально так сделало. «Сибирь» борется за восьмёрку, потеря этих драгоценных баллов может лишить команду плей-офф. Конечно, вина лежит на руководителях «Сибири», которые недосмотрели. Есть ли в этом доля вины лиги? Должно быть чёткое понимание того, кто и под каким гражданством выступает. Думаю, будут разбираться, как произошла такая ситуация», — цитирует Конькова «РБ Спорт»

Из-за снятия четырёх очков «Сибирь» покинула зону плей-офф и занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В сегодняшнем матче новосибирский клуб потерпел домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (2:4).