Тарасенко забросил 11-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Монреаля»

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На данный момент идёт первая половина третьего периода, счёт 5:1 в пользу хозяев.

Четвёртую шайбу «сенаторов» в этой встрече забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 11-м в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко, с учётом этой игры, 29 (11+18) очков в 38 матчах.

Отметим, что другой россиянин из «Оттавы» — защитник Артём Зуб — отметился в этой встрече двумя результативными передачами.