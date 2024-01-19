Тарасенко забросил 11-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Монреаля»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На данный момент идёт первая половина третьего периода, счёт 5:1 в пользу хозяев.
Четвёртую шайбу «сенаторов» в этой встрече забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 11-м в нынешнем сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу российского форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко, с учётом этой игры, 29 (11+18) очков в 38 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ткачук (Грейг, Зуб) – 08:40 2:0 Штюцле (Зуб) – 11:07 2:1 Кофилд (Монахан) – 13:25 3:1 Шартье (Келли, Бернард-Докер) – 29:51 4:1 Тарасенко (Ткачук, Штюцле) – 38:54 5:1 Жозеф (Штюцле) – 41:41 6:1 Келли (Сандерсон) – 52:26 6:2 Пеццетта – 55:16
Отметим, что другой россиянин из «Оттавы» — защитник Артём Зуб — отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
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