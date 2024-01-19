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Тарасенко обошёл Малахова и сравнялся с Твердовским по количеству матчей за карьеру в НХЛ

Тарасенко обошёл Малахова и сравнялся с Твердовским по количеству матчей за карьеру в НХЛ
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В Оттаве, на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» обыграла «Монреаль Канадиенс» (6:2).

В этом матче заброшенной шайбой отметился российский форвард хозяев Владимир Тарасенко. Для него этот матч стал 713-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл своего соотечественника Владимира Малахова (712) и сравнялся с Олегом Твердовским. На данный момент Тарасенко делит с последним 31-е место среди российских игроков по количеству сыгранных матчей в сильнейшей лиге мира.

Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 29 (11+18) очков в 38 матчах за «Сенаторз».

«Оттава» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 32 очка в 40 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ткачук (Грейг, Зуб) – 08:40     2:0 Штюцле (Зуб) – 11:07     2:1 Кофилд (Монахан) – 13:25     3:1 Шартье (Келли, Бернард-Докер) – 29:51     4:1 Тарасенко (Ткачук, Штюцле) – 38:54     5:1 Жозеф (Штюцле) – 41:41     6:1 Келли (Сандерсон) – 52:26     6:2 Пеццетта – 55:16    
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