Тарасенко обошёл Малахова и сравнялся с Твердовским по количеству матчей за карьеру в НХЛ

В Оттаве, на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» обыграла «Монреаль Канадиенс» (6:2).

В этом матче заброшенной шайбой отметился российский форвард хозяев Владимир Тарасенко. Для него этот матч стал 713-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл своего соотечественника Владимира Малахова (712) и сравнялся с Олегом Твердовским. На данный момент Тарасенко делит с последним 31-е место среди российских игроков по количеству сыгранных матчей в сильнейшей лиге мира.

Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 29 (11+18) очков в 38 матчах за «Сенаторз».

«Оттава» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 32 очка в 40 матчах.