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Карбери: «Вашингтон» играет гораздо стабильнее от смены к смене, от матча к матчу

Карбери: «Вашингтон» играет гораздо стабильнее от смены к смене, от матча к матчу
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сент-Луис Блюз» (5:2).

«Мы играем гораздо стабильнее от смены к смене, от периода к периоду и от игры к игре.

Сегодня всё решила игра в большинстве. И также в меньшинстве — если вы помните, в этой игре было несколько ключевых моментов, в которых, если бы они реализовали лишнего, игра внезапно могла бы перевернуться», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче в состав «столичных» вернулся после травмы их капитан Александр Овечкин. В этой игре россиянин отметился результативной передачей в третьем периоде.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 50 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Оши (Пасиоретти) – 10:24 (pp)     1:1 Уокер (Ледди, Парэйко) – 17:54     2:1 Обе-Кюбель (Лапьер, Карлсон) – 23:32     3:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 30:27 (pp)     4:1 Строум (Овечкин, Карлсон) – 40:34     4:2 Фолк (Александров, Уокер) – 44:01     5:2 Оши (Фехервари) – 59:40    
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