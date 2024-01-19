Карбери: «Вашингтон» играет гораздо стабильнее от смены к смене, от матча к матчу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сент-Луис Блюз» (5:2).
«Мы играем гораздо стабильнее от смены к смене, от периода к периоду и от игры к игре.
Сегодня всё решила игра в большинстве. И также в меньшинстве — если вы помните, в этой игре было несколько ключевых моментов, в которых, если бы они реализовали лишнего, игра внезапно могла бы перевернуться», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этом матче в состав «столичных» вернулся после травмы их капитан Александр Овечкин. В этой игре россиянин отметился результативной передачей в третьем периоде.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 50 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.
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