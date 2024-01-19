Оши приблизился к показателю Сёмина по количеству хет-триков в составе «Вашингтона»

37-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, оформивший хет-трик в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2), приблизился к показателю российского экс-форварда «столичных» Александра Сёмина. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз» в социальной сети Х.

На счету Оши после этой игры стало четыре хет-трика в составе «Вашингтона». Его ближайшая цель – Александр Сёмин, который занимает пятое место в истории клуба с семью хет-триками. Далее идут Деннис Марук (10), Майк Гартнер (13), Петер Бондра (19) и Александр Овечкин (30).

Напомним, в нынешнем сезоне Ти Джей Оши провёл в составе «Вашингтона» 26 матчей, в которых отметился 10 (7+3) результативными действиями при показателе полезности «-3».