Жафяров: Кравец в «Авангарде» не «душит» творчество. Но нельзя делать вообще что хочешь

29-летний российский нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров рассказал, как его приняли в команде, а также поделился мнением о главном тренере омского клуба Михаиле Кравце.

«Хорошее, боевое настроение. В команде всё отлично, впереди важные игры, есть время подготовиться к решающим матчам, что-то подправить, потренировать. Сейчас каждый день – это подготовка. Не думаю, что мне нужно судить о своей форме, тренерам всё равно виднее. Но через игры всё приходит, ведь нет лучшей тренировки, чем матч. Да, сразу был тяжёлый выезд, но мне сейчас главное – как можно больше играть.

Конечно, подкупает, что Кравец не «душит» творческих нападающих. В то же время нет такого, что можно делать вообще что хочешь. Всегда есть какие-то обязанности, которые важнее и превыше индивидуальных желаний», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Дамиром Жафяровым уже доступна на «Чемпионате».