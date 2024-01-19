Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жафяров: Кравец в «Авангарде» не «душит» творчество. Но нельзя делать вообще что хочешь

Жафяров: Кравец в «Авангарде» не «душит» творчество. Но нельзя делать вообще что хочешь
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний российский нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров рассказал, как его приняли в команде, а также поделился мнением о главном тренере омского клуба Михаиле Кравце.

«Хорошее, боевое настроение. В команде всё отлично, впереди важные игры, есть время подготовиться к решающим матчам, что-то подправить, потренировать. Сейчас каждый день – это подготовка. Не думаю, что мне нужно судить о своей форме, тренерам всё равно виднее. Но через игры всё приходит, ведь нет лучшей тренировки, чем матч. Да, сразу был тяжёлый выезд, но мне сейчас главное – как можно больше играть.

Конечно, подкупает, что Кравец не «душит» творческих нападающих. В то же время нет такого, что можно делать вообще что хочешь. Всегда есть какие-то обязанности, которые важнее и превыше индивидуальных желаний», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Дамиром Жафяровым уже доступна на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Историю в Казани характеризую одним словом». Интервью с новичком «Авангарда» Жафяровым
Эксклюзив
«Историю в Казани характеризую одним словом». Интервью с новичком «Авангарда» Жафяровым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android