«Историю в Казани характеризую одним словом». Интервью с новичком «Авангарда» Жафяровым

До конца декабря на счету Дамира Жафярова было лишь два очка за результативность, однако его фамилия постоянно мелькала в хоккейных новостях. Талантливый нападающий, перешедший в «Ак Барс» прошлым летом, оказался в настоящем плену у казанского клуба, а точнее, у главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, который не только не использовал Жафярова в матчах, но и иногда отлучал от тренировок.

Но перед самым дедлайном ситуация разрешилась. Крупный обмен с участием трёх клубов, и вот Жафяров стал игроком «Авангарда», в который Дамира слухи отправляли ещё с сентября. В Омске нападающий начал весьма успешно, несмотря на очевидную потерю игрового тонуса, и уже поговорил с обозревателем «Чемпионата». Настолько откровенно, насколько мог себе сейчас это позволить. Из беседы вы узнаете:

как Жафяров освоился в «Авангарде» и можно ли тренерский подход Кравца сравнить с подходом Немировски;

почему у Дамира сразу наладилось взаимодействие в тройке с Прохоркиным и Юрчо;

что случилось на боевой раскатке в Хабаровске и какова роль Вербы в раздевалке;

как Жафяров воспринял тяжёлый период в «Ак Барсе» и каким словом его называет;

была ли у Дамира возможность остаться в Казани и отказывался ли он от обмена в «Металлург»;

почему нападающий не уехал в НХЛ на пике, хотя было огромное желание;

почему Жафяров хочет обязательно привезти семью в Омск.

Дамир Жафяров в «Авангарде» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Любая система должна быть понятна хоккеисту. Мы – новички «Авангарда» — ещё не всё хорошо впитали»

— Дамир, как освоились в «Авангарде»?

— Хорошее, боевое настроение. В команде всё отлично, впереди важные игры, есть время подготовиться к решающим матчам, что-то подправить, потренировать. Сейчас каждый день – это подготовка.

— В каком физическом состоянии вы приехали в «Авангард»? Как сейчас добираете форму?

— Не думаю, что мне нужно судить о своей форме, тренерам всё равно виднее. Но через игры всё приходит, ведь нет лучшей тренировки, чем матч. Да, сразу был тяжёлый выезд, но мне сейчас главное – как можно больше играть.

— Что вы, что другие новички «Авангарда» быстро адаптировались в клубе. Система Михаила Кравца – проста и понятна для игроков?

— В принципе, да. Хотя я думаю, что любая система должна быть понятна хоккеистам. Просто везде есть свои нюансы. Пока нельзя сказать, что мы – новички – всё хорошо впитали, есть над чем работать.

— Подкупает, что главный тренер «Авангарда» не «душит» творческих нападающих?

— Да, конечно. В то же время нет такого, что можно делать вообще что хочешь. Всегда есть какие-то обязанности, которые важнее и превыше индивидуальных желаний.

— Можно сравнить это с подходом Дэвида Немировски в «Торпедо», когда вы показывали пока лучший хоккей в карьере?

— Сравнить-то, может, и можно, но у каждого тренера всё равно своё видение, всё уникально.

«Гол в одной из первых смен за «Авангард» — большой выдох для меня»

— С Юрчо и Прохоркиным у вас как-то сразу пошло в тройке. Есть понимание, почему быстро нашли «химию»?

— Ну не прямо сразу, были свои трудности. Да и сейчас мы не в каждой игре выделяемся. Мы стараемся, работаем, сыгрываемся, много разговариваем в раздевалке, пытаемся наладить связь, чтобы максимально принести пользу команде.

— Это два габаритных нападающих, способных бороться у борта. Ваша задача – открываться на чистый лёд?

— У нас нет персонально у каждого задачи, есть только командные цели. Наша тройка должна как можно полезнее играть: больше забивать и меньше пропускать. Просто стараемся дополнять друг друга.

Тройка Жафяров — Прохоркин – Юрчо празднует гол Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Помогает, что с Прохоркиным уже играли вместе, были раньше в одной команде?

— Да, с Колей я ещё в ЦСКА поиграл 10 лет назад. Давно знаком с ним лично, но вообще с многими ребятами пересекался и в других клубах, и в сборной. Заочно был знаком почти со всеми в «Авангарде».

— Вы забили первый гол за «Авангард» в одной из первых смен. Важно было как можно скорее отличиться?

— Конечно, это всегда приятно, хотя не ставил себе цель поскорее забить. Так получилось. Я до этого много работал, много тренировался, и это был большой выдох для меня, придало уверенности.

«Я старался не выпадать из психологической нормы. Считаю, что предыдущий опыт мне даже помог»

— Наверняка помогло, что в первых матчах выходили с Буше и Спунером – признанными лидерами омского клуба?

— Если честно, то мне со всеми ребятами комфортно. Ну а про Буше со Спунером и так все всё знают, все всё видят. Мастера, нечего говорить.

— В целом пошла результативность, исправный набор очков. Можно сказать, что психологически вы вошли в норму?

— Я старался не выпадать из этой нормы, держать голову в тонусе. Чтобы как раз не было каких-то психологических ям. Считаю, что предыдущий опыт даже мне помог. Но повторюсь, я ещё ничего не сделал в «Авангарде», впереди очень много работы.

— «Авангард» взял 100% очков на Дальнем Востоке. Команда воодушевлена тем выездом?

— Разумеется. Выезд очень непростой, да ещё и сдвоенные матчи. Ребята молодцы, что справились, взяли максимум очков, это вдохновляет. Правда, есть и обратная сторона: после такого выезда бывает тяжело в течение нескольких дней. Но это уже история, наша задача – делать всё, чтобы и дальше был такой же отличный результат.

— В Хабаровске Кравец пошёл на эксперимент и не выставил на один из сдвоенных матчей первую тройку. Вы восприняли это как тест на доверие?

— Да все ребята работают на максимуме, все сплотились без лидеров и в какой-то степени сыграли за парней. Игра получилась хорошая, боевая, начиная с раскатки (смеётся).

— А что случилось-то на раскатке?

— Не знаю, несколько ребят решили что-то выяснить друг с другом. Но, естественно, своих в обиду никто не даёт, поэтому все сразу подъехали к красной линии с обеих сторон, перекинулись парой слов. Немного зарядились и они, и мы на игру.

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— Кстати, Марк Верба играет не так много, но, кажется, его роль в раздевалке значительна?

— Да, Марк – красавец. Всегда с хорошим настроением, с позитивом, всегда за команду, никогда не подаст вида, что чем-то расстроен. Он молодец.

— Глобальная цель «Авангарда» понятна, а что насчёт задачи на регулярку? Говорит ли тренер о том, что важно занять именно первое место в конференции?

— Скажу так: мы выходим на каждый матч, чтобы играть на победу. А уже после игры можно и посмотреть какие-то расклады.

«Ситуация в «Ак Барсе»? Просто хотел играть в хоккей, а не видеть каждый день свою фамилию в новостях»

— Расскажите, как вы видели и воспринимали то, что происходило в «Ак Барсе».

— Честно, не хотелось бы сейчас углубляться в эту историю. Хорошо, что всё прошло, а, как говорится, нет смысла после драки кулаками махать, говорить что-то плохое. Для себя я всю эту историю характеризую одним словом – опыт. Тот опыт, который, видимо, тоже нужно получить в карьере.

— Когда все обсуждали ваш уход куда-то из «Ак Барса», всегда фигурировал, в первую очередь, «Авангард». Омский клуб был в приоритете?

— Скажу так, что «Авангард» едва ли не первым высказал заинтересованность во мне. Но разговоры были с агентом, я на тот момент не думал об этом и хотел просто играть в хоккей.

— У вас было решающее слово в этой ситуации?

— Знаете, тут всё так вместе сложилось, пусть и не сразу. Думаю, все стороны этот обмен устроил.

— Была уверенность, что этот сезон в любом случае не будет потерян?

— Да, к сожалению, бывают такие моменты в карьере, никто от них не застрахован. Больше всего хотелось играть в хоккей, помогать своей команде, а не участвовать в каких-то конфликтах, видеть почти каждый день в новостях свою фамилию, читать разные комментарии от людей, которые не владеют ситуацией. К счастью, сейчас всё гораздо спокойнее и можно выдохнуть.

— Был хоть какой-то шанс, что вы можете остаться в «Ак Барсе» и вернуть доверие Билялетдинова?

— Я думал об этом и надеялся на это. Но у всех разные взгляды на ситуацию, как сложилось – так сложилось.

— Вы действительно отказались от обмена в «Металлург»?

— Все писали, что я отказался, но такого не было. Переговоры – это сложная штука, кто-то что-то услышал, и сразу же разнеслось. Есть определённые договорённости между сторонами, бывает, что, пока ждёшь какого-то решения, не можешь принимать следующее. Никакого явного отказа с моей стороны не было, всё происходило на стадии обсуждения. Словом, тяжёлая ситуация, и хорошо, что она уже разрешилась.

— Хотите ли теперь встречи с «Ак Барсом» в плей-офф?

— Да для меня теперь все соперники принципиальные (смеётся). Выхожу на каждую игру и стараюсь принести пользу «Авангарду», какого-то особенного настроя на кого-то нет.

Дамир Жафяров в «Ак Барсе» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«С НХЛ всё было вполне реально, огромное желание. Но это было тяжёлое время, отложили тогда переезд»

— Ставите сейчас цель вернуться на тот же уровень, когда многие ждали вашего отъезда в НХЛ?

— Не считаю, что я от этого уровня куда-то далеко ушёл. Понятно, что была вот эта ситуация, когда я практически не играл в «Ак Барсе», но это немного другое. У меня много желания, чтобы максимально помогать команде, где я играю, отдавать все силы ради её успехов. Сейчас для меня это самое главное.

— Кстати, об НХЛ. Насколько реален был ваш переезд из Нижнего Новгорода в Америку и почему в итоге не вышло даже попробовать?

— Да, всё было вполне реально, несколько команд выражали заинтересованность. Но это было тяжёлое время, как раз шла пандемия, были большие трудности с логистикой. У меня тогда как раз ещё родился ребёнок, а, чтобы всё провернуть, всем получить визы, надо было куда-то лететь с пересадками, плюс не было никаких гарантий, что не отправят в АХЛ. Если ехать, то хотелось ехать с семьёй, а это было тяжело осуществить. Всё взвесили тогда и отложили переезд. Но желание действительно было, большое желание. Тем не менее я ни о чём не жалею.

— Семья сейчас с вами в Омске?

— Нет, пока они в Москве, но они обязательно приедут, будут по возможности матчи посещать. Я очень хочу показать им город, эту прекрасную арену, полные трибуны, классных фанатов и болельщиков «Авангарда». Этой атмосферой хочется поделиться. Очень приятно здесь играть и находиться в быту, весь персонал, руководство, тренеры, все работники арены – позитивные профессионалы. Спасибо огромное, что мы можем находиться в таком месте, ведь стадион – это наш второй дом, мы здесь проводим много времени. Да и люди в городе все приветливые, доброжелательные, узнают иногда, всегда желают удачи и побед. Это очень классно.