Жафяров — о первом голе за «Авангард»: это был большой выдох для меня

26-летний российский нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров поделился мнением об игре в одной тройке нападения с другими новичками омского клуба – Николаем Прохоркиным и Томашем Юрчо, а также вспомнил свой первый гол — в матче с «Ладой» (2:1).

«С Прохоркиным и Юрчо не прямо сразу всё начало получаться, были свои трудности. Да и сейчас мы не в каждой игре выделяемся. Мы стараемся, работаем, сыгрываемся, много разговариваем в раздевалке, пытаемся наладить связь, чтобы максимально принести пользу команде.

У нас нет персонально у каждого задачи в звене, есть только командные цели. Наша тройка должна как можно полезнее играть: больше забивать и меньше пропускать. Просто стараемся дополнять друг друга.

Гол в одной из первых смен за «Авангард»? Конечно, это всегда приятно, хотя не ставил себе цель поскорее забить. Так получилось. Я до этого много работал, много тренировался, и это был большой выдох для меня, придало уверенности», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Полное интервью с Дамиром Жафяровым уже доступно на «Чемпионате».