«Своих в обиду никто не даёт». Жафяров — о стычке с игроками «Амура» на раскатке

Нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров прокомментировал выступления команды в выездном дальневосточном турне, в котором омичи сумели одержать четыре победы в четырёх матчах.

«Разумеется, четыре победы на Дальнем Востоке вдохновили. Выезд очень непростой, да ещё и сдвоенные матчи. Ребята молодцы, что справились, взяли максимум очков, это вдохновляет. Правда, есть и обратная сторона: после такого выезда бывает тяжело в течение нескольких дней. Но это уже история, наша задача – делать всё, чтобы и дальше был такой же отличный результат.

Второй матч в Хабаровске без первой тройки? Да все ребята работают на максимуме, все сплотились без лидеров и в какой-то степени сыграли за парней. Игра получилась хорошая, боевая, начиная с раскатки (смеётся). Не знаю, что там случилось, несколько ребят решили что-то выяснить друг с другом. Но, естественно, своих в обиду никто не даёт, поэтому все сразу подъехали к красной линии с обеих сторон, перекинулись парой слов. Немного зарядились и они, и мы на игру», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Амура». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Полное интервью с Дамиром Жафяровым уже доступно на «Чемпионате».