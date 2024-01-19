Жафяров — о ситуации в «Ак Барсе»: хотел играть, а не видеть свою фамилию в новостях

29-летний российский нападающий омского «Авангарда» Дамир Жафяров прокомментировал свой уход из казанского «Ак Барса».

«Честно, не хотелось бы сейчас углубляться в эту историю. Хорошо, что всё прошло, а, как говорится, нет смысла после драки кулаками махать, говорить что-то плохое. Для себя я всю эту историю характеризую одним словом – опыт. Тот опыт, который, видимо, тоже нужно получить в карьере.

«Авангард» был в приоритете? Скажу так, что «Авангард» едва ли не первым высказал заинтересованность во мне. Но разговоры были с агентом, я на тот момент не думал об этом и хотел просто играть в хоккей. Да, к сожалению, бывают такие моменты в карьере, никто от них не застрахован. Больше всего хотелось играть в хоккей, помогать своей команде, а не участвовать в каких-то конфликтах, видеть почти каждый день в новостях свою фамилию, читать разные комментарии от людей, которые не владеют ситуацией. К счастью, сейчас всё гораздо спокойнее и можно выдохнуть», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Дамиром Жафяровым уже доступно на «Чемпионате».