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«Это было тяжёлое время». Жафяров рассказал, почему не уехал в НХЛ из «Торпедо»

«Это было тяжёлое время». Жафяров рассказал, почему не уехал в НХЛ из «Торпедо»
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29-летний российский нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров рассказал об интересе команд из НХЛ во времена его выступлений за нижегородское «Торпедо».

«Переезд из «Торпедо» в НХЛ несколько лет назад был вполне реален, несколько команд выражали заинтересованность. Но это было тяжёлое время, как раз шла пандемия, были большие трудности с логистикой. У меня тогда как раз ещё родился ребёнок, а чтобы всё провернуть, всем получить визы, надо было куда-то лететь с пересадками, плюс не было никаких гарантий, что не отправят в АХЛ. Если ехать, то хотелось ехать с семьёй, а это было тяжело осуществить. Всё взвесили тогда и отложили переезд. Но желание действительно было, большое желание. Тем не менее я ни о чём не жалею», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Дамиром Жафяровым уже доступно на «Чемпионате».
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