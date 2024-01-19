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Форвард «Авангарда» Жафяров рассказал, почему обязательно хочет привезти семью в Омск

Форвард «Авангарда» Жафяров рассказал, почему обязательно хочет привезти семью в Омск
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29-летний российский нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров рассказал о желании перевезти семью в Омск.

«Семья пока в Москве, но они обязательно приедут, будут по возможности матчи посещать. Я очень хочу показать им город, эту прекрасную арену, полные трибуны, классных фанатов и болельщиков «Авангарда». Этой атмосферой хочется поделиться. Очень приятно здесь играть и находиться в быту, весь персонал, руководство, тренеры, все работники арены – позитивные профессионалы. Спасибо огромное, что мы можем находиться в таком месте, ведь стадион – это наш второй дом, мы здесь проводим много времени. Да и люди в городе все приветливые, доброжелательные, узнают иногда, всегда желают удачи и побед. Это очень классно», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Дамиром Жафяровым уже доступно на «Чемпионате».
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